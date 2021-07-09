Інфляція сповільнилася до мінімуму з початку року

Зростання споживчих цін в червні в порівнянні з попереднім місяцем сповільнилося до 0,2% після 1,3% в травні, 0,7% - у квітні, 1,7% - в березні, 1% - в лютому і 1,3% - в січні. У річному вимірі, порівняно з червнем 2020 року, інфляція залишилася на рівні 9,5%, як і за підсумками травня, повідомляє БiзнесЦензор.

За даними Державної служби статистики (Держстат), з початку 2021 року ціни зросли на 6,4%.

При цьому базова інфляція в червні сповільнилася до 0,3% після 0,7% в травні, а з початку року склала 4,3%.

Згідно з підрахунками Держстату, на споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%.

Зокрема, найбільше (на 16%) подешевшали яйця. На 2,8-0,4% знизилися ціни на фрукти, овочі, молоко, сало, свинину. У той же час на 3,4-0,4% подорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

У той же час ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, в томи числі на тютюнові вироби - на 1,2%, алкогольні напої - на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося в основному за рахунок підвищення плати за утримання будинків і прибудинкових територій на 1%, природний газ - на 0,7%.

Ціни на транспорт зросли на 1% в першу чергу за рахунок подорожчання проїзду в залізничному і автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% і 2,4% відповідно.