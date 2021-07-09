У Білорусі головного редактора "Нашої Ниви" побили при затриманні

У Білорусі під час затримання побили головного редактора ресурсу "Наша Нива" Єгора Мартиновича. Він отримав травму голови, повідомляє Новое время.

У четвер, 8 липня, після обшуків в редакції і в будинку Мартиновича, його повезли на допит до Слідчого комітету, де йому викликали швидку допомогу.

Цю ніч Мартинович провів в ізоляторі на Окрестіна. Йому, як і іншим ув'язненим в камері не видали матрац і ліжко.

Мартинович говорить, що відчуває себе краще. У п'ятницю вранці його вперше з моменту затримання погодували. Затримання відбулося в четвер приблизно о 10:00 ранку.

Головного редактора Нашої Ниви затримали на 72 години як підозрюваного за ч.1 ст. 342 КК Білорусі (Організація або підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь в них).

У цьому ж статусі в СІЗО перебувають головний редактор журналу "Наша історія" Андрій Дрінько, начальник відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко і головний бухгалтер Ольга Ракович.