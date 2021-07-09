Як користуватися кондиціонером в машині щоб не захворіти

В Україну знову прийшла спекотна погода і стовпчики термометрів знову піднялися до 35. За такої погоди їзда на автомобілі без кондиціонера - не найприємніше заняття, повідомляє АвтоПортал.

Хоча часом водії намагаються рідше включати кондиціонер або клімат-контроль через страх застудитися. Особливо, якщо в салоні часто возять маленьких дітей. Ми підготували низку порад щодо правильного використання кондиціонера в авто, які допоможуть мінімізувати ризик захворіти.

По-перше, не поспішайте відразу включати кондиціонер. Для початку салон бажано провітрити - проїхатися перші кілька хвилин з опущеними вікнами. Це вже трохи охолодить салон.

По-друге, уникайте великої різниці між температурою на вулиці і в салоні автомобіля. Саме різкий перепад температур і є найчастішою причиною застуди. Рекомендується виставити температуру в авто на 5-6 градусів нижче, ніж за бортом.

Хоча, звичайно, якщо автомобіль оснащений звичайним кондиціонером (а не клімат-контролем), то вгадати з правильною температурою складніше. В цьому випадку потрібно просто не включати кондиціонер відразу на максимум.

Перший час не зайвим буде вимкнути рециркуляцію повітря. Після того, як салон охолоне, можна підвищити температуру або зменшити кондиціонер. Вентиляційні решітки бажано налаштувати так, щоб холодне повітря не бив в обличчя або груди тривалий час.

При тривалих поїздках рекомендується кожні півгодини провітрювати салон. Повітря від кондиціонера дуже сухе і негативно впливає на слизові оболонки. Ближче до завершення поїздки можна і зовсім вимкнути кондиціонер і підготувати організм до перепаду температур.

І, звичайно ж, необхідно регулярно обслуговувати кліматичну установку і міняти фільтр салону. Згодом він накопичує сміття, а також пилок, спори і бактерії.