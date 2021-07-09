У Львові запрацює найбільший концертний зал Західної України

Найбільший у Західній Україні концертний зал – Gastroli Hall відкриють у Львові 17 липня. Там виступатимуть найпопулярніші артисти українського шоу-бізнесу. А в день відкриття концертом потішить легендарний вокаліст культової групи De-Phazz Karl Frierson, повідомляє 24 Канал.

У Львові давно не вистачало великого концертного залу. Цього літа львів'яни та гості міста нарешті зможуть насолодитися виступами улюблених виконавців у новітньому та комфортному приміщенні.

Новий концертний зал у Львові

Gastroli Hall – це 1414 комфортних, безпечних глядацьких місць, величезна тентова конструкція з кондиціонуванням та найсучаснішим технічним забезпеченням, кейтерингові зони на території на будь-який смак.

Де: вул. Старознесенська, 24-26, територія !FESTrepublic

На відкритті залу 17 липня виступить феноменальний вокаліст, автор пісень, душа і голос культової групи De-Phazz Karl Frierson. Він виступав концерти на сотнях фестивальних і концертних майданчиків у всьому світі. Вже декілька років артист співпрацює з проєктом Bedroom Music Orchestra, який базується в Одесі й складається з найкращих джазових музикантів України.

Найбільший концертний зал Західної України / Фото пресслужби

Та це не єдиний концерт, який чекає на глядачів цього літа. Перед львів'янами та гостями міста найближчим часом виступатимуть Alessandro Safina, Тіна Кароль, Джамала, Оля Полякова, "НеАнгели", Ірина Федишин, Tayanna, ТНМК, "Жіночий квартал", Ірина Білик, Ivan Navi, ТІК, 2Друга Ріка" та багато інших українських і закордонних зірок.