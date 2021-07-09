Більшість українців хочуть, щоб Росія і Німеччина виплатили репарації

Більша частина громадян України підтримує ідею вимоги репарацій від Росії та Німеччини за злочини радянського і нацистського режимів, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення "Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

55,3% опитаних підтримують (36,2% повністю і 19,1% частково) ідею висунення вимог до Росії за злочини сталінського режиму: депортацію українців і кримських татар. Не підтримують ідею вимоги репарацій 35,7%. Більше прихильників такого рішення в західних областях (66,7%), найменше — на Донбасі (33,5%).

Ідею висунення вимог до Німеччини за злочини нацистського режиму підтримує 61% опитаних підтримує (34,5% повністю і 26,6% частково). Не підтримують таку ідею 31,5% опитаних. Ця ідея має підтримку більшості у всіх макрорегіонах країни.

Опитування проводилося 1-7 червня у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Всього було опитано 2 003 повнолітніх респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.