Почали діяти нові правила в'їзду до Словаччини

Словаччина від сьогодні змінює правила в'їзду у зв’язку з карантинними обмеженнями. Тепер всі, хто в'їжджає на територію країни, повинні попередньо зареєструватися на спеціальному вебсайті, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

"Особи зобов’язані зареєструватись за посиланням: https://korona.gov.sk/ehranica, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування на території країни" , - йдеться у повідомленні.

Якщо людина прибуває повітряним транспортом, їй необхідно виїзду заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.

Усі невакциновані особи, які в’їжджають на територію Словаччини, повинні піти на самоізоляцію терміном 14 днів (якщо за цей час не виникає симптомів).

Втім, самоізоляцію можна припинити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Дітям до 12 років не потрібно проходити тест.

Крім цього, особи, яким не можна робити щеплення за станом здоров’я повинні підтвердити цей факт сертифікатом, а також надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години.

Зазначено, що окрім COVID-картки ЄС або сертифікату про щеплення, сертифікати інших країн також визнаються за умови, що він містить необхідну інформацію словацькою, чеською або англійською мовами.

За інформацією відомства, нещеплена особа, які прямує в Словаччину на роботу може не проходити самоізоляцію (правило діє до 01.09.2021), якщо вона:

за останні 14 днів перебувала тільки в одній з країн ЄС, в Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні, Швейцарії чи Україні;

має дозвіл на тимчасове або постійне проживання у Словаччини та місце роботи в одній з країн ЄС, в Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні, Швейцарії чи Україні;

має постійний або тимчасовий дозвіл на проживання в країнах ЄС, в Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні або Швейцарії, а у випадку України - на відстані до 100 км від найближчого діючого пункту пропуску і місце роботи в Словаччини;

має довідку від роботодавця про місце роботи;

має негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 7 днів до прибуття.

Автор: Марія Кучерявець