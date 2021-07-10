Як уникнути в'ялості шкіри при схудненні: дієтолог дала ефективні поради

Ви змінили свої звички, налагодили харчування, доклали багато зусиль і нарешті побачили заповітну цифру на вагах. Здавалося б, всі проблеми позаду. Але тут підстерігає ще одна проблема - в'ялість шкіри й розтяжки. Таке нам точно не потрібно, повідомляє РБК-Украина.

Уникнути цього допоможуть кілька простих рекомендацій, якими дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк поділилася в Instagram.

Як не допустити в'ялості і обвисання шкіри після схуднення:

Худніть поступово. Занадто швидка втрата ваги може привести до втрати пружності та утворення розтяжок.

Правильно харчуйтеся і приймайте вітаміни. Зверніть увагу на Омега - 3 жирні кислоти, адже саме вони необхідні для побудови клітин шкіри.

Дотримуйтесь питного режиму. Достатня кількість води допомагає знизити в'ялість шкіри та утворення складок під час схуднення.

Займайтеся спортом. Тут навіть нічого коментувати. Регулярні помірні тренування позитивно позначаться і на фігурі, і на якості шкіри.

Практикуйте масаж і контрастний душ. Під час масажу прискорюються обмінні процеси в тканинах: шкіра і підшкірна клітковина насичуються киснем і корисними речовинами, прискорюється обмін речовин, поліпшується кровотік і лімфоток.

Живіть шкіру. Зволоження шкіри грає величезну роль в підтримці її еластичності.

І пам'ятайте, що схуднення має йти виключно з любові до себе!

Автор: Марина Настевич