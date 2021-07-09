Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
Президент України Володимир Зеленський призначив дипломата Марію Вітушок керівником Апарату Офісу президента України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Текст відповідного указу №288/2021 від 9 липня оприлюднено на сайті глави держави.
"Вітушок... є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті Міністрів, Адміністрації президента", - повідомляється на сайті президента України.