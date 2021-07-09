Погода на 10-11 липня: спека в суботу, гроза в неділю

Недовго погода у всій Україні була посушливою На вихідних знову подекуди випадуть дощі, у неділю – навіть із грозою. Але все ж на більшій частині країни буде сонячно, з легкою хмарністю. До того ж, у суботу нас чекає сильна спека.

У суботу, 10 липня, по всій Україні очікується температура 30-33°С удень і від 15 до подекуди 21°С уночі. Епіцентр денної спеки припаде на Дніпропетровщину - там повітря прогріється до 32-34°С, уночі ж температура опуститься до 17-19°С.

Погода, очікувана в суботу, 10 липня. Скріншот: Meteobar

У неділю, 11 липня, спека вдень спаде на заході України та в Одеській області - там очікується температура 28-31°С. Уночі ж на Одещині буде набагато тепліше - від 19 до 21°С, у той час, як у західних областях прогнозують усього 15-19°С. У центрі країни, на півночі, на півдні та в Криму температура буде найбільш помірною - близько 30-33°С удень і 17-20°С уночі. Найбільш спекотним регіоном у неділю стане схід - там прогнозують від 31 до 34°С у Луганській області вдень і 17-21°С уночі.

Погода, очікувана в неділю, 11 липня. Скріншот: Meteobar

На цих вихідних також подекуди проллються дощі. У суботу це будуть тільки західні області, крім Волинської, Рівненської та Хмельницької. У неділю ж до них приєднаються південні області та Крим. Також на неділю в цих регіонах прогнозують грози. У суботу буде дуже вітряно в південних областях, на заході та в Криму. У неділю найбільш вітряними регіонами будуть Крим і північ країни.

Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку у зв'язку зі спекою та відсутністю опадів 10-11 липня на півночі України, на заході, а також у Вінницькій, Полтавській і Харківській областях.

У Києві 10 липня, у суботу, очікується температура від 19 до 32°С протягом дня та від 21 до 32°С у неділю, 11 липня. Вітер у столиці на вихідних очікується на рівні 4-11 км/год. Дощів не прогнозується.