Обленерго Вінниці звинуватило СБУ у брехні

АТ "Вінницяобленерго" заперечує, що на його території функціонувала нелегальна ферма криптовалют, яка нібито несанкціоновано використовувала електричну енергію і щомісяця приносила до 7 млн грн збитку. Про це сказано в заяві підприємства у відповідь на повідомлення прес-центру Служби безпеки, повідомляє UBR.

Згідно з інформацією, в ході обшуків, які проводилися на прилеглих територіях 7 липня, правоохоронці не виявили жодних фактів крадіжок електроенергії.

"Офіційно заявляємо, що наша компанія не має ніякого відношення до будь-якої протиправної діяльності. В приміщеннях, що належать нашій компанії, ніколи не працювало обладнання, призначене для майнінгу криптовалюти", - заявили в компанії.

Співробітники "Вінницяобленерго" були притягнуті до слідчих заходів в якості експертів. Ніяких неправомірних фактів виявлено не було, тому інформація СБУ "не відповідає дійсності".

У компанії підкреслили, що керівництво активно співпрацює зі слідством і зацікавлене у встановленні істини.