У Києві на вулиці помер чоловік від втрати крові

У Києві чоловік помер прямо на вулиці від втрати крові, і медики, які прибули на місце виклику від перехожих, тільки констатували смерть. За словами медичних працівників, у потерпілого розійшлися післяопераційні шви, повідомляє РБК-Украина.

В мережі опублікували відео з місця події.

Трагічний випадок стався вчора пізно ввечері на проспекті Перемоги, 10, між будівлею Цирку і мостом, на перетині з вулицею Чорновола.

Повідомляється, що до "швидкої" надійшов дзвінок від очевидців, які розповіли про "лежачого в крові чоловіка". Крім медиків, на місці працювали також правоохоронці, які з'ясовували всі обставини події.

Кадри з місця трагічної НП можна подивитися за цим посиланням.

Потрібно сказати, що попередній висновок про те, що розірвалися шви й стали причиною сильної втрати крові та подальшої загибелі чоловіка, викликав сумнів у практикуючого медика в столиці. Як пишуть Факти ICTV, сімейний лікар поліклініки Оболонського району Людмила Сердюк зазначила, що припущення, що пацієнта виписали зі свіжими післяопераційними швами, "звучить абсурдно".

Вона звернула увагу, що навіть після кесаревого розтину жінку спостерігають безпосередньо в пологовому будинку протягом не менше 10 днів, а виписують, тільки якщо процес загоєння показує позитивну динаміку.

Сердюк поділилася власними припущеннями щодо даної події. Вона допускає, що чоловік міг сам просто втекти з лікарні, або ж тут має місце кримінальна складова - заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.

Лікар розповіла, що травматичний шок, пов'язаний з втратою крові, розвивається при втраті понад 30% об'єму циркулюючої крові в організмі, тобто близько 1,5-2 літрів. Так, якщо кров йде з темпом 150 мл/хв, то летальний результат від крововтрати може наступити через 15-20 хвилин.

Автор: Володимир Костирін