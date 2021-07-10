У Британії представили нову автомобільну фірму

На "Фестивалі швидкості" в Гудвуді відбулася презентація нової компанії Wells Motor Cars, яка має намір сконцентрувати увагу на випуску доступних спорткарів. Перше дітище нового бренду – купе Wells Vertige, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Стартап заснований бізнесменом Робіном Уеллсом. З 2014 року він задумався про створення власного спортивного автомобіля, який був недорогим, динамічним та простим в обслуговуванні. Для реалізації ідеї він заснував власну фірму, а для реалізації задуманого звернувся по допомогу до ще одного ентузіаста – Робіна Холла з конструкторського бюро Hall Engineering & Design.

Компактне середньомоторне купе Wells Vertige натхненне класичними британськими автомобілями. Джерело: Wells Motor Cars

Через кілька років на світ з'явилося компактне середньомоторне купе Wells Vertige, натхненне класичними британськими автомобілями. Машина виділяється самобутнім дизайном, досягає у довжину близько 4 м, а характерною особливістю стали двери-"крила метелика".

Характерною особливістю Wells Vertige стали двери-"крила метелика". Джерело: Wells Motor Cars

Vertige побудовано відповідно до класичних канонів – сталевий монокок та трубчасті підрамники. Все це приховали під панелями з композитних матеріалів. Спереду та ззаду встановили просту, але ефективну спортивну підвіску на подвійних поперечних важелях, а 17-дюймові диски взули у шини Michelin Pilot Sport 4.

У салолу є все необхідне, щоб отримати задоволення від драйву. Джерело: Wells Motor Cars

За спиною водія та єдиного пасажира розташовується добре відомий 2-літровий "атмосферник" Ford, потужність якого довели до 211 к.с. А в парі з ним працює 6-ступінчаста "механіка". Привід здійснюється на задні колеса.

Привід здійснюється на задні колеса. Джерело: Wells Motor Cars

Масу машини вдалося зберегти на рівні всього 850 кг. В результаті автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 5 секунд, а максимальна швидкість перевищує 225 км/год. У планах компанії організувати дрібносерійне виробництво купе, а перші екземпляри побачать світ навесні майбутнього року. Орієнтовна вартість Wells Vertige буде близько 40 тисяч фунтів.