Британія відмовилася платити за Brexit

Влада Великобританії відмовилася платити за Brexit і порахувала, що 47,5 мільярда євро, які Брюссель вимагає за вихід з Євросоюзу, це занадто багато, повідомляє Лента.Ру.

"Ми не визнаємо цю суму. Це оцінки Євросоюзу, які вони справили для своїх внутрішніх звітних цілей", - заявив представник Джонсона.

Окремо він відзначив, що в цій сумі не відображена інформація про кошти, які ЄС має повернути Сполученому Королівству.

Зі свого боку британська влада оцінюють виплату за вихід з ЄС в 35-39 мільярдів фунтів. Вони підкреслюють, що з оцінкою Брюсселя не згодні.

Великобританія покинула ЄС в ніч на 1 лютого 2020 роки після кількох років переговорів. 1 січня 2021 року закінчився перехідний період, під час якого на території країни діяли всі європейські норми.