НБУ розглядає можливість відкриття своїх філій за кордоном

Національний банк опрацьовує можливість відкриття за межами України своїх філій та представництв, адже це сприятиме представленню інтересів України у фінансовій сфері за її кордонами, повідомляє Экономическая правда.

"Це поширена практика, яка використовується іншими центробанками країн світу" , – зазначили у регуляторі.

Функції майбутнього представництва чи філіалу включає взаємодію з центробанками та іншими регуляторами для представлення та захисту в іноземній державі інтересів України у фінансовій сфері.

Крім того, його функціями буде донесення оперативної інформації про дії та плани НБУ з розвитку фінансового сектору, вирішення нагальних питань у взаємодії з іноземними інвесторами та сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків України і виконанню договорів, укладених з фінансовими регуляторами держав перебування.