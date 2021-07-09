НБУ розглядає можливість відкриття своїх філій за кордоном

НБУ розглядає можливість відкриття своїх філій за кордоном

Національний банк опрацьовує можливість відкриття за межами України своїх філій та представництв, адже це сприятиме представленню інтересів України у фінансовій сфері за її кордонами, повідомляє Экономическая правда.

"Це поширена практика, яка використовується іншими центробанками країн світу", – зазначили у регуляторі.

Функції майбутнього представництва чи філіалу включає взаємодію з центробанками та іншими регуляторами для представлення та захисту в іноземній державі інтересів України у фінансовій сфері.

Крім того, його функціями буде донесення оперативної інформації про дії та плани НБУ з розвитку фінансового сектору, вирішення нагальних питань у взаємодії з іноземними інвесторами та сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків України і виконанню договорів, укладених з фінансовими регуляторами держав перебування.

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