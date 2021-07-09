У Мінфіні спростували чутки про додаткові податки на городи

Чутки про збільшення податків, передбачені так званим ресурсним законопроектом (№5600), часто є неправильним трактуванням положень документа. Наприклад, інформація про введення додаткових податків для фермерів є міфом, повідомляє UBR.

"Це (додаткові податки для фермерів і жителів сіл, - ред.) Не відповідає дійсності. Перш за все, заспокоїмо пересічних громадян. Присадибних ділянок та городів ці нововведення не торкнуться", - повідомляє Мінфін.

У той же час законопроект пропонує ввести мінімальні податкові зобов'язання (МНО). Це розрахункова сума податків, яка залежить від нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки та мінімального розміру доходу, який земельну ділянку гарантовано може принести її користувачеві.

У відомстві підкреслюють, що МНО " жодним чином не є додатковим податком або збором ". Показник вводиться для боротьби з тіньовою орендою землі. Її площа, за деякими оцінками, досягає 8,4 млн га.

"Якщо фізична особа - власник земельної ділянки здає її в офіційну оренду, то МНО для нього взагалі не розраховується. У цьому випадку податки повинен платити безпосередньо орендар", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, що 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу. Сам законопроект викликав багато критики з боку експертів та бізнесу. Він, серед іншого, передбачає додаткові податки на нерухомість.