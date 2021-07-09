SkyUp скасував новий рейс з Одеси до Греції

Лоукостер SkyUp скасував всі рейси сполученням Одеса – Салоніки, які авіакомпанія запустила з 6 липня і щотижня планувала здійснювати. Пасажирам доводиться змінювати плани на відпустку, повідомляє Сегодня.

Що сталося?

Відразу кілька пасажирів поскаржилися на скасування рейсів. Українці купили квитки до Греції і навіть вже замовили житло, де проведуть свою відпустку, але несподівано авіакомпанія скасувала польоти.

"4 липня купили квитки на 13 липня, вже забронювали житло, і сьогодні приходить на пошту повідомлення, що обидва рейси туди-назад скасовано. Гроші повернено на аккаунт, а щоб вивести їх на карту треба подати заявку, яка буде розглядатися протягом 3 х місяців" , – розповів пасажир Дмитро Ковтун.

"Купив квитки 2 дні тому. Планували летіти 21 липня і повернуться 27 липня. Авіакомпанія пропонує купити інші квитки або повернути гроші назад на карту протягом 3-х місяців. Я вибрав повернути гроші. Поїду в Грецію на машині" , – повідомив інший пасажир, який попросив не називати його ім'я.

Нагадаємо, що початок польотів за маршрутом Одеса – Салоніки авіакомпанія анонсувала ще 30 червня. А 6 липня SkyUp вже здійснила перший рейс. Планувалися польоти щотижня по вівторках.

Що кажуть в SkyUp?

У пресслужбі авіакомпанії повідомили, що 6 липня був виконаний перший рейс з Одеси в Салоніки. 13 липня лоукостер здійснить зворотний рейс з Салонік до Одеси. Решта ж польотів скасували через недостатнє завантаження.

Пасажирам, які постраждали через скасування рейсів, запропонували два варіанти: