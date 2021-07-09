Країни Азії борються з найсильнішою хвилею пандемії COVID-19

Несколько стран азиатского региона объявили о введении строжайших ограничений в связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таиланд, Южная Корея и Вьетнам в пятницу объявили о введении строгих ограничений в попытке остановить распространение коронавируса до того, как системы здравоохранения будут перегружены.

Многие азиатские страны смогли избежать высокого уровня заболеваемости, установив строгие ограничения в начале пандемии, однако сейчас заболеваемость практически во всех странах региона начала резко расти, отмечает агентство.

Так, в Таиланде после выявления более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 72 смертей от заболевания в пятницу, власти объявили о введении семичасового комендантского часа, который будет длиться с девяти вечера до четырех утра. Правило будет касаться Бангкока и девяти других регионов страны. Также правительство призывает людей работать из дома.

"Мы приносим извинения за сложности, с которыми придется столкнуться тем, кто живет в районах с самыми строгими ограничениями, но только так мы сможем эффективно контролировать распространение инфекции. Таиланд победит", - заявил помощник руководителя рабочей группы по коронавирусу Аписамай Шрирангсон.

В Таиланде также будут запрещены путешествия без уважительных причин и встречи людей в группе более пяти человек, торговые центры будут прекращать работу в восемь часов вечера, а общественный транспорт - в девять.

В Южной Корее в пятницу было зарегистрировано около 1,3 тыс. случаев заражения COVID-19 - высочайшее число заражений за один день за весь период пандемии, сообщает The Guardian. Ранее Южная Корея считалась образцовой страной в плане исполнения антикоронавирусных мер, однако у нее возникли проблемы с поставками вакцин. На данный момент 70% населения все еще не может получить первую дозу компонента.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём заявил, что страна достигла "максимального уровня кризиса". По данным органов здравоохранения, инфекция начала распространяться в школах, офисах и торговых центрах, и в частности среди людей в возрасте 20-30 лет.

По новым правилам, которые вступят в силу, начиная с 12 июля, и продлятся две недели, встречи людей в количестве более двух человек будут запрещены после шести часов вечера. Также закроются школы, бары и церкви, а количество мест в кафе и ресторанах будет ограничено, и они будут закрываться в 10 часов вечера.

Мощнейшая волна коронавируса пришла в Индонезию. Только 7 июля было зарегистрировано более 34 тыс. случаев заболевания и более тысячи смертей от инфекции - высочайший суточный показатель за весь период пандемии.

"В худшем случае число ежедневных заражений может достичь 60-70 тыс. случаев, но я надеюсь, что этого не произойдет", - сказал министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан.

В связи с резким увеличением числа случаев COVID-19, в больницах острова Ява наблюдается нехватка лекарств, баллонов с кислородом, коек и персонала. Как сообщают местные СМИ, из-за этого многим больницам пришлось закрыть отделения неотложной помощи.

В Малайзии, где на данный момент только один человек в семье может покидать дом для покупки продуктов, количество ежедневных случаев заболевания также побило рекорд, достигнув более 9 тыс. случаев в пятницу.

Вьетнам, где за первый год пандемии было зарегистрировано всего 2,8 тыс. случаев заражения COVID-19, и практически не было случаев в период с января до апреля, также сообщает о введении жестких ограничительных мер. За последние два месяца в стране было выявлено 22 тыс. случаев заболевания, и теперь крупнейший город страны Хошимин закрывается на локдаун на две недели.

"Закрыть город - непростое решение, но это необходимо, чтобы остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни", - сказал премьер министр страны Фам Минь Чинь на заседании правительства накануне вечером.

Единственным исключением в азиатском регионе стала Индия, в которой штамм "дельта" был впервые обнаружен. Это единственная страна, в которой сейчас количество ежедневных случаев заражения коронавирусом постепенно уменьшается, однако на данный момент две дозы вакцины получили менее 5% населения.

За весь период пандемии в юго-восточном азиатском регионе было выявлено более 35,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 500 тыс. смертей.