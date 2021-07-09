Новий прессекретар президента розповів, як "фанатів" від Зеленського у школі

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів, як у шкільні часи разом із командою КВН, у якій виступав Володимир Зеленський, їздив у групі підтримці, повідомляє Деловая столица.

Про це Никифоров сказав на сьогоднішньому брифінгу.

Так, у відповідь на запитання, чи співпрацював він з чинним головою держави у Кривому Розі, перссекретар зазначив:

"Я працював в Кривому Розі буквально кілька місяців … І це була така вимушена, можна сказати, практика. Я не співпрацював з Володимиром Зеленським, але у Кривому Розі я з ним перетинався, тому що коли ще навчався в школі це були місцеві зірки. Спочатку це була команда "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит", а потім це "95-й квартал"… І кілька разів я їздив у групі підтримки, ну, знаєте, як люди в залі підтримують команду… так само, як на спортивних змаганнях. Я їздив з командою. … Ми побіжно з паном Володимиром Зеленським перетиналися, але точно він мене не памʼятає з тих часів, і жодного звʼязку з тих часів я з ним не мав".

Як повідомляла "ДС", 9 липня президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прессекретара. Її місце зайняв Сергій Никифоров.