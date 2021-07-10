Сварка між подружжям закінчилася дуже дорогою аварією

Розлючена дружина увігнала BMW 3 Серії у Ferrari GTC4Lusso та Porsche 918 Spyder, що стояли на підземному паркінгу, а останній зрикошетив у Mercedes-Benz E-Class, повідомляє 24 Канал.

Інцидент трапився 4 липня у Китаї. Дружина та чоловік посварилися, під час руху підземним паркінгом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що дружина, яка була за кермом машини, вирішила випустити пару, розбивши свою машину.

Перед тим, як зіткнутись із Ferrari, седан 3-ї Серії також протаранив низку інших транспортних засобів та стовпів, отримавши пошкодження задньої частини.

Зображення з місця події показують, що бокові двері та задня панель GTC4lusso сильно зім'яті після зіткнення. Крім того, одне з коліс Ferrari, схоже, також зазнало певних збитків. Від удару Ferrari зіштовхнулась із Porsche 918 Spyder і цей спорткар буде найдорожчим у ремонті. Передня частина 918 була вдавлена ​​в бетонний стовп і гібридний суперкар, швидше за все, потребуватиме заміни передньої частини. Вважається також, що мотоцикл BMW R18, припаркований позаду Porsche, також був збитий, а поруч із ним був Mercedes-Benz E-Class, який теж отримав кілька подряпин.

Фото: дорога аварія на дорогому паркінгу в Китаї / Carscoops

Фото: дорога аварія на дорогому паркінгу в Китаї / Carscoops

Фото: дорога аварія на дорогому паркінгу в Китаї / Carscoops

Фото: дорога аварія на дорогому паркінгу в Китаї / Carscoops