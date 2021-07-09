Новий прес-секретар не збирається читати книгу Мендель

У п'ятницю, 9 липня, новий прес-секретар Зеленського, Сергій Никифоров, відповідаючи на питання на своєму першому брифінгу, заявив, що Офіс президента не буде реагувати на видання мемуарів екс-прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, де, судячи з перших анонсів, будуть висвітлені внутрішні інтриги Офісу президента, повідомляє Страна.ua.

"Якраз сьогодні бачив інтерв'ю Юлії, де вона зізналася, що там скандалів очікувати не варто. Тому що вона поважає свої зобов'язання перед людьми, з якими працювала. Тому серйозних скандалів, інсайдів, секретів там не буде. Так що я вважаю, що нам нічого коментувати не доведеться. Все-таки давайте дочекаємося, поки книга вийде, і подивимося, що саме там буде написано. Якщо це буде стосуватися якогось фактажу, тоді вже будемо виходити до вас з реакцією ", - заявив Никифоров.

Він додав, що не збирається читати книгу своєї попередниці - Юлії Мендель.