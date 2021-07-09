Що очікується на валютному ринку на вихідних

У п'ятницю торги на міжбанківському валютному ринку пройшли в дуже вузькому діапазоні. Практично всі операції пройшли за цінами від 27,30 до 27,33 гривень.

Коливання курсу безготівкового долара, які спостерігалися з понеділка по четвер, у п'ятницю просто були відсутні. І навіть незважаючи на те, що з ранку була відзначена активність з боку покупців, до зростання котирувань вона не привела. Рівень 27,33 гривень на покупку так і залишився максимумом цього тижня. Охочих продати сьогодні теж було небагато, тому попит і пропозиція відмінно збалансували один одного. Діапазон 27,30-27,33, схоже, влаштував сьогодні і продавців, і покупців, яких сьогодні було менше, ніж в попередні дні.

Закрили торги п'ятниці на 3 копійки на купівлі і на 1 копійку на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,28 / 27,35 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже, ніж вчора: спред на старті склав 7 копійок. Перша угода за ціною 27,28 гривень пройшла в 9:49. На старті продавці чітко позначили ціну, по якій вони згодні віддавати. Тому вже до 10 ранку цінник на покупку піднявся вище рівня 27,30 гривень - та так і залишився вище аж до закінчення торгів. Всі коливання п'ятниці вклалися в 3 копійки. Після 15:30 коли покупців майже не залишилося, спекулянти вирішили спробувати зіграти на зниження, але ні до чого це не привело.

Котирування закриття - 27,27 / 27,33 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 27 млн у порівнянні з середою і склав 115,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3204 гривень.

Офіційний курс долара на 12 липня встановлено на позначці 27,2862 гривень за долар, зростання на 3,72 копійки.

Офіційний курс євро на 12 липня встановлено на позначці 32,4056 гривні за євро, зростання на 8,65 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1858. Після вчорашньої зростання євро в першій половині дня опустився до позначки 1,1824 долара, але потім знову кинувся вгору і до вечора переписав вчорашній максимум, піднявшись до 1,1873 долара.

Російський рубль сьогодні продовжив відігравати понесені раніше втрати. Однак незважаючи на всі зусилля, рівень 74,18 рубля за долар став максимумом, якого вдалося досягти. Після кількох невдалих спроб рубль повернувся до позначки 74,40 рубля за долар. Станом на 19:00 він торгується в діапазоні 74,28-74,38 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні продавали по 3,66-3,70 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

П'ятниця запам'яталася як на міжбанківському, так і на готівковому валютному ринку відсутністю будь-яких коливань. Точно так же, як коливання безготівкового долара сьогодні відбувалися в 3х-копійчаному діапазоні, так і курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва протягом всього дня зберігався на рівні 27,26-27,28 гривень. Можна припустити, що і на вихідних збережуться такі ж ціни, а там, де оператори валютного ринку будуть зазнавати труднощів з готівковою гривнею, можливі і більш низькі ціни на рівні 27,23-27,25 гривень.

Аналогічна ситуація склалася і з готівковим євро. Зростання євро на FOREX вчора і сьогодні привів до зростання цінника на готівковий євро: вранці в столиці його продавали по 33,26-33,28 гривні, а до вечора - вже по 33,33-33,35 гривні. В районі 33,30-33,35 гривень євро будуть продавати і на вихідних.

Що стосується готівкового рубля, новий діапазон цін - 3,66-3,70 гривні за 10 рублів збережеться і на вихідних. Незважаючи на те, що рубль намагається відновитися до колишніх цін, вдасться йому це ще не скоро, а значить, очікувати, що готівковий рубль подорожчає більше, ніж на 2-3 копійки, не варто.