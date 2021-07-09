У Шмигаля хочуть підвищити військовим пенсії: подробиці

Кабінет міністрів України на наступному засіданні розгляне питання підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, які вже знаходяться на пенсії, повідомляє Деловая столица.

Рішення було розроблено Міністерством соціальної політики за ініціативою глави держави.

За словами глави уряду, це рішення щодо пенсійних виплат військовослужбовцям має зменшити наявні диспропорції.

Що пропонує Мінсоцполітики:

з 1 липня встановити щомісячну доплату 2000 гривень для майже 400 тисяч військових-пенсіонерів та встановити мінімальну пенсію на рівні 3854 гривні;

підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 гривень.