Сезон малини: корисні властивості ягоди

Влітку дозріває смачна, соковита та корисна ягода – малина. ﻿Солодка садова ягода – джерело вітамінів та мікроелементів, має особливий аромат. Існує понад 20 видів ягоди, найпопулярніша – малина європейська або малина звичайна. За кольором – червона, жовта та чорна малина. Найкорисніша – червона та чорна, повідомляє 24 Канал.

Корисні властивості

У ягодах малини містяться вітаміни груп А, Е, К, В, С, цукри, яблучна кислота, ефірні олії, мікроелементи –фолієва кислота, калій, кальцій, фтор. На 100 грамів малини – 41 ккал.

Денна норма – рекомендують не більше 50 грамів малини.

Ягода має протизапальну властивість, покращує роботу серця, нервову систему, покращує стан шкіри.

Протипоказання

Вживати малину рекомендують у помірних кількостях. Не рекомендують їсти малину при алергії на продукт. Не рекомендують вживати вагітним, мамам, що годують, а також особам при захворюванні нирок, сечокам'яних хворобах, подагрі, при бронхіальній астмі, з виразкою шлунку, при вживанні препаратів згортанні крові. Найкраще проконсультуватись з лікарем.



