Росія зобов'яже іноземців реєструватися в день прибуття

У РФ планують змінити правила постановки прибувають іноземців на міграційний облік, повідомляє Страна.ua.

Нововведення описані в законопроекті, підготовленому Міністерством внутрішніх справ РФ.

Згідно з документом, стати на облік потрібно буде протягом 30 днів з дня в'їзду в РФ (для порівняння, зараз - протягом семи днів).

При цьому громадяни, які в'їжджають до Росії, щоб працювати, або мають наміру зупинятися в готелі (будинку відпочинку, санаторії, кемпінгу і т.п.) повинні стати на міграційний облік протягом одного дня. Для цього потрібно буде звертатися в місцеве відділення МВС.

Для постановки на облік треба буде заповнити об'ємну анкету із зазначенням мети візиту, адреси перебування в РФ, професії, освіти і сімейного стану.