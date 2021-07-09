Азербайджанська держкомпанія купує мережу заправок Glusco

Компания Socar New Energy Ltd (SNE), дочерняя структура азербайджанской государственной нефтяной компании Socar, станет новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco, повідомляє Страна.ua.

Об этом сообщили источники в азербайджанских нефтяных кругах.

"Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd" , – сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

По его словам, сделка подразумевает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

"Сделка уже завершена" , – заявил источник.

Между тем, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейского законодательства, Socar также предстоит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.

"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля" , – рассказал собеседник enkorr.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Напомним, в середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива "Роснефти" в Украину после того, как на Glusco прошла серия обысков СБУ (Glusco в СМИ связали с попавшим под санкции СНБО нардепом Виктором Медведчуком, что сам Медведчук и Glusco отрицали).

В мае о заключении контракта с "Роснефтью" о поставках топлива в Украину заявил Socar. Новым держателем контракта с "Роснефтью" стала Socar New Energy, которая была создана специально под данный проект.