Вбивці президента Гаїті розкрили деталі злочину

Двоє громадян США, які причетні до вбивства президента Гаїті, Джеймс Солаж і Жозеф Венсан стверджують, що звали організатора замаху "Майком", а сама операція з ліквідації глави держави готувалася протягом місяця, повідомляє Деловая столица.

Внаслідок допиту двох американців гаїтянського походження, з’ясувалося, що обидва підозрюваних грали роль "перекладачів" у групі колумбійців й не перебували у кімнаті президента під час його вбивства. Виявилося, що Джейс Солаж раніше працював в охороні посольства Канади на території Гаїті. Про іншого "перекладача" наразі нічого не відомо.

Венсан зізнався, що організатором замаху був іноземець "Майк", який спілкувався з ними англійською та іспанською мовами. Чоловік додав, що знайшов роботу перекладача для групи вбивць через оголошення в інтернеті.

Нагадаємо, чинний президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий у своєму будинку в результаті нападу невідомих у ніч на 7 липня. Його дружина отримала важкі поранення і був госпіталізована. Раніше ЗМІ повідомляли, що вона померла в лікарні. Однак в Посольстві Гаїті в Домініканській Республіці цю інформацію спростували.

Тимчасовий премʼєр-міністр Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні воєнний стан після вбивства президента. Також у країні оголосили 15-денний траур.

8 липня представники різних органів влади Гаїті повідомили про арешт підозрюваних у вбивстві президента Жовенеля Моїза.