Резніков розповів про долю росіян в Криму після деокупації

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м. Севастополя незаконно перебувають від 500 тисяч до 1 мільйона росіян, долю яких доведеться вирішувати після деокупації, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив віцепремʼєр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі каналу "Україна 24".

За словами віцепремʼєра, внаслідок витіснення місцевого населення Російською Федерацією, на тимчасово окупованих територіях АР Криму та м. Севастополя перебуває близько 500 тисяч росіян, а згідно з окремою інформацією від окупаційної влади півострова — від 700 тисяч до мільйона.

"Сьогодні, при населенні Криму у 2,5 млн до початку окупації, мінімально там 500 тисяч вже людей, які приїхали не як місцеві жителі" , — зазначив він.

Також посадовець висловився стосовно майбутньої долі росіян після деокупації територій України. Як відзначив Резніков, сьогодні Кабмін розмірковує над депортацією.