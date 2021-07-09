Резніков розповів про долю росіян в Криму після деокупації
Сьогодні на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м. Севастополя незаконно перебувають від 500 тисяч до 1 мільйона росіян, долю яких доведеться вирішувати після деокупації, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив віцепремʼєр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі каналу "Україна 24".
За словами віцепремʼєра, внаслідок витіснення місцевого населення Російською Федерацією, на тимчасово окупованих територіях АР Криму та м. Севастополя перебуває близько 500 тисяч росіян, а згідно з окремою інформацією від окупаційної влади півострова — від 700 тисяч до мільйона.
"Сьогодні, при населенні Криму у 2,5 млн до початку окупації, мінімально там 500 тисяч вже людей, які приїхали не як місцеві жителі", — зазначив він.
Також посадовець висловився стосовно майбутньої долі росіян після деокупації територій України. Як відзначив Резніков, сьогодні Кабмін розмірковує над депортацією.
"У нас є різні позиції, аж до депортації, звучать такі заклики. Але я прихильник юридичної процедури під назвою — видворення. Якщо ті громадяни потрапили в Криму не через "Чонгар", "Каланчак" або "Чаплинку", тобто перебувають незаконно на території України, то наслідком буде — видворення", — додав Резніков.