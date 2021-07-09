Генпрокуратура домагається зміни рішення суду злодієві у законі "Умці"

Офіс генерального прокурора підготував апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу особі, яка підозрюється в поширенні злочинного впливу в суспільстві, маючи статус "злодія в законі", повідомляє Страна.ua.

Про це в п'ятницю поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора. Йдеться про представника криміналітету Сергія Олійника на прізвисько "Умка". Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.255-1 Кримінального кодексу України.

"Під час досудового розслідування задокументовано ряд фактів вчинення злочинних дій впливовими "злодіями в законі" - їм і ще одним на прізвисько "Лаша Сван", які здійснювали поширення злочинного впливу на території України" , - повідомили в Офісі генпрокурора, додавши, що раніше обидва були сповіщені про підозру і затримані.

Як повідомляється в травні поточного року слідчий суддя Печерського районного суду Києва, застосував підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернатив і внесення застави терміном до 18 липня 2021 року включно. Проте 9 липня 2021 року суд за клопотанням сторони захисту змінив "Умці" запобіжний захід на нічний домашній арешт.