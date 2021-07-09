МАУ збільшила число рейсів: перелік популярних напрямків

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) збільшує кількість рейсів на найбільш популярних міжнародних напрямках у зв’язку з різким зростанням попиту на авіаперельоти на початку літа, повідомляє УНИАН.

За даними пресслужби авіаперевізника у липні пасажири МАУ матимуть більший вибір рейсів за такими напрямками:

Київ – Афіни (до рейсів щовівторка, щочетверга та щоп’ятниці додаються нові частоти щонеділі з 11 липня та щосуботи з 31 липня);

Київ – Ларнака (щоденні рейси із додатковою частотою щопонеділка з 12 липня); Київ – Каїр (щопонеділка, щовівторка з 13 липня, щосереди, щочетверга, щоп’ятниці з 23 липня та щонеділі);

Київ – Баку (щоденні рейси з урахуванням додаткових частот щовівторка з 13 липня та щосуботи з 24 липня);

Київ – Єреван (щоденно та додаткові частоти щопонеділка з 26 липня та щочетверга з 29 липня).

Відзначається, що оновлений розклад за вказаними авіамаршрутами дозволить пасажирам скористатися більш комфортними стиковками, зокрема забезпечить більший вибір при сполученні через Київ до/з Парижа, Мілана, Лондона, Амстердама, Женеви, Берліна, Мюнхена, Вільнюса, Барселони, Праги, Тбілісі та регіонів України.