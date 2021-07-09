Ізраїль запровадив обов'язкову самоізоляцію для туристів

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю зобов'язало всіх без виключення туристів йти на самоізоляцію по прибуттю в країну. Однак для туристів, які прямують з країн з низьким рівнем захворюваності, термін самоізоляції становитиме всього добу, повідомляє РБК-Украина.

Туристи, які ж прямують з країн з високим рівнем захворюваності на коронавірус, повинні будуть самоізолюватися на 14 днів, однак цей термін можна скоротити до 10 днів, здавши два негативні тести на COVID.

До переліку країн з високим рівнем захворюваності станом на сьогодні входять: ОАЕ, Сейшельські острови, Еквадор, Ефіопія, Болівія, Гватемала, Зімбабве, Замбія, Намібія, Парагвай, Чілі, Колумбія, Коста-Ріка, Киргизстан та Туніс.

Інші ж туристі будуть на самоізоляції, поки не отримають негативний тест на коронавірус, який вони зроблять відразу в по прильоту в аеропорт. Очікується, що результати тесту будуть відомими впродовж 24 годин.

Нове правило набуде чинності 16 липня 2021 року, тобто вже наступної п'ятниці.

Автор: Дмитро Левицький