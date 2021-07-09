РФ розробляє контрольний список "небажаних" іноземців

У Російській Федерації планують створити контрольний список іноземних громадян. Туди будуть вносити людей, перебування яких на території країни є небажаним, повідомляє Страна.ua.

Така норма прописана в законопроєкті, підготовленому Міністерством внутрішніх справ РФ. Крім прізвищ, в базу потрапить також вся інформація про іноземців, які потенційно можуть створювати загрозу конституційним цінностям РФ.

Рішення про небажаність перебування (або проживання) в Росії тієї чи іншої особи влада буде приймати на основі "принципу пропорційності" - з урахуванням діянь, "які іноземний громадянин вчинив або може вчинити", а також його особистості та "ступеня небезпеки, що від нього виходить".

Іноземцю, щодо якого прийнято рішення про небажаність перебування в Росії, буде обмежений в'їзд у країну до скасування відповідного рішення. Порядок прийняття (скасування) такого рішення, а також порядок повідомлення іноземця про нього приймає уряд РФ.