Венеціанка розгляне законопроєкт щодо реінтеграції Донбасу
Україна направила до Венеціанської комісії проєкт закону про перехідний період на Донбасі для експертної оцінки, повідомляє Ділова столиця.
Про це сказав віцепремʼєр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі каналу "Україна 24".
"У середу, 7 липня, комісія отримала наш запит, про що і повідомила на своєму сайті. Очікується, що експерти підготують проєкт висновку, який буде затверджений на наступній пленарній сесії Венеційської комісії у жовтні 2021 року", — заявив він.
Резніков зазначив, що запропонований Міністерством реінтеграції документ покликаний забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію окупованого Донбасу.
"Наш законопроєкт є першим із пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України та наших громадян, які наразі вимушено проживають в тимчасовій окупації", — пояснив віцепремʼєр.
Як розповіли в Мінреінтеграції, законопроект пропонує розподілити урегулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції. Також документ пропонує:
- запровадити елементи перехідної юстиції;
- окреслити засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях;
- встановити інститут конвалідації правочинів;
- створити передумови для формування кадрових резервів держслужбовців та правоохоронців на деокупованих територіях;
- визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.
Крім того, у документі передбачається визначення єдиної термінології щодо окупованих територій та деокупації.