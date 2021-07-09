Делегація забороненого в РФ "Талібану" приїжджала в Москву

Представники забороненого в Росії угруповання «Талібан» 8 липня прибули до Москви на переговори, повідомляє InfoResist.

У Кремлі, не дивлячись на статус талібів в РФ, заявили про необхідність переговорів з ними.

"Контакти необхідні на тлі того, як напружено розвивається ситуація в Афганістані, як розвивається ситуація на кордоні Афганістану і Таджикистану. Ці переговори необхідні", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Також він зазначив, що Путін знає про візит делегації талібів.

Повідомляється що 9 липня візит талібів в Москву завершився. Центральним днем переговорів став четвер, 8 липня, коли вони зустрілися зі спецпредставником Путіна по Афганістану.