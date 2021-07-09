Росія введе транзитні візи для українців

Російська Федерація планує вводити транзитні візи для громадян України. Без такого документа перетнути територію РФ не вийде, повідомляє Страна.ua.

Така норма прописана в новому законопроекті Міністерства внутрішніх справ Росії.

Примітка щодо того, що транзитна віза не потрібна українцям з пропискою в ОРДЛО, відсутня.

Погоджувати транзитні візи будуть консульства Росії, тому відправляти заявки на отримання документа потрібно буде туди.

Така віза може бути одноразовою або багаторазовою. Одноразова віза, як зрозуміло з назви, передбачає один в'їзд і один виїзд.

Транзитну візу видаватимуть на термін до 10 днів. Термін дії візи можна буде продовжувати під час перебування іноземця в Російській Федерації. Це зможуть зробити органи МВС РФ, дипломатичне представництва і Прикордонна служба на пунктах пропуску.