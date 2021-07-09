Геращенко попросив ЗМІ підтримувати поліцію
Заступник міністра внутрішніх справ (МВС) України Антон Геращенко заявив, що підтримка журналістів і медіа є важливим фактором довіри серед українців до правоохоронних органів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться в пресслужбі МВС.
"Я вважаю це одним із кроків у напрямку якісної взаємодії із засобами масової інформації. Ми постійно працюємо над тим, щоб довіра до поліції зростала, а це неможливо без підтримки мас-медіа", - сказав Геращенко.
За його словами, поки пресу в Україні можна вважати "четвертою владою", але разом з тим існують реальні проблеми, пов'язані з журналістською діяльністю. З одного боку, це недостатня толерантність до преси з боку суспільства, а з іншого - контроль ЗМІ тими чи іншими фінансовими групами.
"В Україні права журналістів захищені законодавством - зокрема, статтями 171 і 345-1 Кримінального кодексу. Більш того, вони захищаються нарівні з правами працівників правоохоронних органів", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.