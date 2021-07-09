Геращенко попросив ЗМІ підтримувати поліцію

Заступник міністра внутрішніх справ (МВС) України Антон Геращенко заявив, що підтримка журналістів і медіа є важливим фактором довіри серед українців до правоохоронних органів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в пресслужбі МВС.

"Я вважаю це одним із кроків у напрямку якісної взаємодії із засобами масової інформації. Ми постійно працюємо над тим, щоб довіра до поліції зростала, а це неможливо без підтримки мас-медіа" , - сказав Геращенко.

За його словами, поки пресу в Україні можна вважати "четвертою владою", але разом з тим існують реальні проблеми, пов'язані з журналістською діяльністю. З одного боку, це недостатня толерантність до преси з боку суспільства, а з іншого - контроль ЗМІ тими чи іншими фінансовими групами.