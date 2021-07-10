Мілевському підробили документи, змінивши рiк народження

Футбольний агент Денніс Лахтер заявив, що знаменитому українському нападнику Артему Мілевському насправді на два роки більше, ніж вказано в офіційних документах. За паспортом він народився 12 грудня 1985 року, проте функціонер стверджує, що це сталося в 1983-му, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю виданню Eurosport﻿ він також поділився думкою про те, що колишній нападник "Динамо" міг поїхати в європейський чемпіонат, але йому завадив соціум. За словами агента, негативний вплив на кар'єру Мілевського чинив не тільки його партнер по київському клубу Олександр Алієв.

"Міля – це мій біль. Напевно, він не поїхав до Європи через соціум, не тих друзів обирав. Там не тільки був Алієв. Думаю, він себе трошки переоцінив. Бог йому дав вагон здоров'я, всі знають, що Міля – кошений, на два роки мазаний, він 1983 р.н. Із підробкою документів там була дуже знакова історія. Він уже був заграний за молодіжку Білорусі, потім дивовижним способом йому змінили футбольне громадянство, і він опинився у знаменитій збірній солянці, яку збирали по всьому Союзу. Я не знаю, хто конкретно його переписав, але всі знають, що він 1983 року народження" , – заявив Лахтер.

Артем Мілевський та Олександр Алієв. Джерело: football24.ua

Нагадаємо, що Мілевський потрапив у систему "Динамо" в 2002 році та пішов із клубу у 2013-му. Поїздивши по не найсильніших європейських чемпіонатах (Туреччина, Хорватія, Румунія, Росія, Угорщина), він зумів знайти свою гру в брестському "Динамо". З білоруською командою він виграв місцевий чемпіонат і Кубок країни.

Взимку 2021 року Артем повернувся в УПЛ і протягом другої половини сезону виступав за "Минай".