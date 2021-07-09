Байден заявив, що задоволений розмовою з Путіним
Президент США Джо Байден після телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним поспілкувався з журналістами. На брифінгу він запевнив, що бесіда пройшла добре, повідомляє Страна.ua.
Брифінг був присвячений головним чином з указом американського лідера про розвиток конкуренції в американській економіці та відбувся 9 липня вже після дзвінка до Москви.
"Пройшло добре, я налаштований оптимістично", - запевнив представників ЗМІ Байден.
Один з журналістів запитав, чи будуть США вживати заходів у відповідь на кібератаки. Байден коротко відповів "так" і далі не став розвивати цю думку.