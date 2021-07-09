Байден заявив, що задоволений розмовою з Путіним

Президент США Джо Байден після телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним поспілкувався з﻿ журналістами. На брифінгу він запевнив, що бесіда пройшла добре, повідомляє Страна.ua.

Брифінг був присвячений головним чином з указом американського лідера про розвиток конкуренції в американській економіці та відбувся 9 липня вже після дзвінка до Москви.

"Пройшло добре, я налаштований оптимістично" , - запевнив представників ЗМІ Байден.

Один з журналістів запитав, чи будуть США вживати заходів у відповідь на кібератаки. Байден коротко відповів "так" і далі не став розвивати цю думку.