В Афганістані вважають, що за талібами стоїть Пакистан
Радник президента Афганістану з безпеки Хамдулла Мохіб розповів про роль Пакистану в діяльності руху "Талібан", яке після початку виведення військ США став активно захоплювати все більше нових територій і міст, повідомляє Страна.ua.
Своє бачення ситуації Мохіб виклав в інтерв'ю головному редактору журналу "Росія в глобальній політиці" на російському телебаченні.
Лук'янов сказав, що таліби з самого початку були тісно пов'язані з Пакистаном - зокрема, з розвідкою та армією цієї країни. Він запитав, яка роль Пакистану сьогодні і чи бачить його радник президента Афганістану як партнера в боротьбі з талібами.
"На жаль, не партнера. Пакистан міг би грати дуже позитивну роль у встановленні миру і стабільності, стати ланкою у взаємозв'язку Центральної і Південної Азії. Пакистанці кажуть, що так і роблять, але на практиці ми бачимо інше. Вони продовжують підтримувати "Талібан", і досі ми не бачили ніяких кроків для підтримання миру. Сподіваємося, що Пакистан усвідомлює реальність і буде сприяти мирному процесу, а не намагатися нав'язати владу талібів афганському народу", - відповів Мохіб.