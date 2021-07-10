В Афганістані вважають, що за талібами стоїть Пакистан

Радник президента Афганістану з безпеки Хамдулла Мохіб розповів про роль Пакистану в діяльності руху "Талібан", яке після початку виведення військ США став активно захоплювати все більше нових територій і міст, повідомляє Страна.ua.

Своє бачення ситуації Мохіб виклав в інтерв'ю головному редактору журналу "Росія в глобальній політиці" на російському телебаченні.

Лук'янов сказав, що таліби з самого початку були тісно пов'язані з Пакистаном - зокрема, з розвідкою та армією цієї країни. Він запитав, яка роль Пакистану сьогодні і чи бачить його радник президента Афганістану як партнера в боротьбі з талібами.