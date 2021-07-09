Резніков вважає, що міністрам потрібно платити по 100 тисяч в місяць

Нинішнього розміру заробітної плати для міністрів в Україні недостатньо. Вони повинні отримувати близько 100 тисяч гривень на місяць, повідомляє Обозреватель.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, 9 липня, заявив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він пояснив, що така посада передбачає величезну відповідальність.

"Якщо міністр прийшов без фінансової подушки безпеки, я вважаю, що ні (не вистачає зарплати на рівні 36 тисяч гривень на місяць)" , – сказав він.

Віцепрем'єр додав, що посада міністра передбачає його присутність на засіданнях уряду навіть у випадках, коли він на лікарняному або у відпустці.

"Тебе можуть викликати в будь-який момент, а рівень відповідальності вище складно придумати. Тому я вважаю, що до 100 тисяч гривень – це могла б бути розумна зарплата. Тим більше, що такі зарплати є в Україні" , – підкреслив Резніков.

У приклад він навів суддів, які отримують по 200 тисяч гривень. За словами віцепрем'єра, 100 тисяч – не вже й величезні гроші і платити їх цілком реально. До того ж переконаний він, такий розмір оплати дозволить віддаватися службі повністю і зменшить ризики корупції.