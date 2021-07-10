Для українців відпочинок в Єгипті може подорожчати на третину

Через те, що президент РФ Володимир Путін скасував заборону на чартерні польоти в Єгипет, тури для українців можуть істотно подорожчати, повідомляє Сегодня.

За даними turprofi.com.ua українці зараз посідають перше місце за кількістю відпочиваючих у Єгипті. Через різке зростання туристів з Росії вже до зими ціни можуть злетіти на 20-30%, прогнозують фахівці. Однак поки радять не поспішати з висновками.

Експерти вважають, що такого сезону, як нинішній, не було ще ніколи – на ринку залишаться самі гнучкі та стійкі.