Популярний препарат від COVID-19 виявився неефективним

Популярний препарат від коронавірусу - азитроміцин - виявився марним в боротьбі за поліпшення стану пацієнтів з COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

За даними пресслужби Європейського товариства клінічної мікробіології (ECCMID) вчені з'ясували, що вживання азитроміцину хворими не знижувало їх ризик потрапляння в реанімацію чи загибелі від коронавірусної інфекції.

Фахівці закликали медиків всіх країн світу найближчим часом відмовитися від використання цього препарату, що знизить ризик того, що бактерії почнуть купувати стійкість до його дії.