Омбудсмен повідомила про тортури ув'язнених у Бердянській колонії

Осбудсмен заявила про порушення прав ув'язнених у Бердянській колонії. Зокрема, в колонії № 77 продовжують існувати неформальні відносини між різними групами засуджених, які побудовані на залякуванні новоприбулих ув'язнених, повідомляє РБК-Україна.

Про це поінформувала на Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"В черговий раз зафіксували, що рекомендації, які надавалися мною як уповноваженим щодо усунення недоліків, виявлених в ході попередніх візитів, залишаються невиконаними. Це призводить до порушення прав засуджених на належні умови утримання та захист від тортур і жорстокого поводження" , - написала Денисова.

Виявлені порушення обговорили на виїзному засіданні Комітету ВР з прав людини. Також йшлося про подальшу роботу Бердянської виправної колонії №77.