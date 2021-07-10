НБУ затвердив тариф на реєстрацію колекторів

Національний Банк України встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами і подають заяву для реєстрації як колекторської компанії. За "дозвіл на роботу" їм буде необхідно заплатити 24 тис. грн, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 9 липня, поінформувала пресслужба регулятора.

"Зміни до ЗУ "Про споживче кредитування" передбачають, що для реєстрації колекторської компанії потрібно подати тому числі і документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакету документів. Тому Національний банк як регулятор колекторських компаній вводить нову банківську послугу з реєстрації колекторських компаній з встановленням відповідного тарифу на неї" , - пояснили в НБУ.

Рішення про перегляд тарифів почне діяти з 14 липня 2021 року. Оновлені реквізити рахунків для оплати відповідних послуг у сфері реєстрації та ліцензування будуть розміщені на спеціальній вебсторінці НБУ.