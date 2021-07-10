Вчені з'ясували, що динозаври дихали по-різному

Міжнародна група вчених з'ясувала, що динозаври могли дихати по-різному. До цього тривалий час палеонтологи вважали, що дихання ящерів було подібне до пташиного, повідомляє Обозреватель.

Використовуючи скам'янілість із Південної Африки, що збереглася у доброму стані, прискорювач елементарних частинок і потужні рентгенівські промені, фахівці з'ясували, що принаймні в одного динозавра тип дихання був іншим. Йдеться про найбільш стародавнього плазуна в лінії орнітісхій, розповів eLife﻿.

Отримавши унікальні скам'янілості, міжнародна група палеонтологів з університетів ПАР, США, Канади, Великобританії, Франції з'ясували, що гетеродонтозавр – один із найбільш древніх ящерів у лінії орнітісхій, який входив в одну з трьох основних груп динозаврів і в яку, зі свого боку, входили трицератопс, стегозавр і інші качкодзьобі ящери – дихали інакше.

"Це показало дослідження добре збережених останків гетеродонтозавра за допомогою потужного синхротрона – гігантського прискорювача частинок і джерела рентгенівського випромінювання" , – пояснили автори дослідження.

В результаті вченим вдалося реконструювати скелет динозавра в цифровому вигляді і визначити спосіб його дихання.