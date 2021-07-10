Пасажири тролейбуса затіяли бійку через COVІD-маску

У Запоріжжі пенсіонерка накинулася з кулаками на пасажирку тролейбуса через те, що та перебувала без захисної маски в громадському транспорті, повідомляє Кореспондент.

Відео в п'ятницю, 9 липня, опублікували в Telegram-канал "Це Запоріжжя". На відео, яке потрапило в мережу видно, що пенсіонерка зробила зауваження жінці через відсутність у неї маски. У відповідь пасажирка різко відповіла їй, назвавши бабусю "скотиною такою".

Пенсіонерка після образи накинулася на жінку з кулаками. В результаті жінка, яка була без маски, вийшла на найближчій зупинці.