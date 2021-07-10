Київський фунікулер призупинив свою роботу

Київський фунікулер з 12 липня зачиняється на плановий ремонт, повідомляє УНІАН.

"З 12 по 24 липня фунікулер зачиняється на плановий щорічний ремонт" , - йдеться у повідомленні КП "Київпастранс".

Торік Київський фунікулер закривали на щорічний плановий ремонт майже на три тижні - з 3 по 21 серпня. Протягом місяця фахівці ремонтували машинний, компресорний і тиристорний зали. Зокрема, були замінені шпали та оновлена ​​контактна мережа.

Загалом, планові щорічні ремонти полягають у повному огляді обладнання фунікулера.