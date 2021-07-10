США передадуть Молдові 500 тис. доз COVID-вакцини

Влада США в п'ятницю відправили партії вакцин від COVID-19 в Молдавію, Індонезію, Непал і Бутан, повідомляє Интерфакс-Украина.

Про це заявила в п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Сьогодні (9 липня ред.) ми відправимо 3 млн доз вакцин в Індонезію, 1,5 млн доз в Непал, 500 тис. Доз в Молдову і 500 тис. Доз в Бутан" , - розповіла в п'ятницю Псакі на прес-брифінгу.

Таким чином, за її словами, за один тільки цей тиждень США відправили майже 15 млн доз вакцини в різні країни, включаючи Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Болівію, Афганістан і В'єтнам.

"На додаток до вакцин ми також відправимо в Індонезію іншу допомогу у зв'язку з важкою ситуацією, в якій зараз знаходиться країна" , - зазначила Дженніфер Псакі.

У середу в Індонезії було зареєстровано більше 34 тис. Випадків захворювання COVID-19 і понад тисячу смертей від інфекції - найвищий добовий показник за весь період пандемії.