У Мінекономіки обіцяють зростання ВВП України

У Мінекономіки прогнозують зростання інвестицій в країну. За підрахунками експертів, вони складуть цього року близько 1 млрд доларів, що, в свою чергу, може дати додаткове зростання ВВП на 1-2%, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 9 липня заявив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко на Конференції з питань реформ в Україні.

"Уряд розробив нову модель економічного розвитку. Як наслідок, ми виділили п'ять кластерів з найбільшим мультиплікаційним ефектом, які стануть корисними для подальшої співпраці зі Світовим банком" , - повідомив чиновник.

За його словами, мова йде про галузі легкої промисловості, сільського господарства, розвитку науки, охорони здоров'я, енергетичної, транспортної, газо- і нафтовидобувної сфер.

"Перш за все зацікавити СБ можуть проєкти з відновлюваної енергетики, меліорації, інфраструктурні проєкти, відновлення об'єктів культурної спадщини і т.д." , - зазначив він.

У свою чергу, представники Світового банку відзначили, що виробництво нових технологій, пов'язаних з декарбонізацією, використання передових методів ведення сільського господарства в Україні будуть сприяти створенню нових робочих місць і сприяти залученню інвестицій.