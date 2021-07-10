У лондонському метро поранили людину

У лондонському метро зловмисник напав з ножем на пасажира. Чоловіка терміново госпіталізували, повідомляє Кореспондент.

За інформацією місцевого агентства PA з посиланням на британську транспортну поліцію інцидент стався в поїзді, що курсував по лінії Jubilee в районі станції Green Park в центрі британської столиці.

Уточнюється, що нападник був затриманий співробітниками правопорядку. Інцидент поки не зв'язали з тероризмом.

Сама станція на даний час закрита, однак ЗМІ повідомляють, що найближчим часом вона відновить повноцінну роботу.