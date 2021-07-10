10 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У Латвії - свято моря і рибалки, в США - День державності штату Вайомінг, День поетичної форми клеріхью, День пікніка з плюшевим ведмедиком, День кошеня, День коктейлю "Піна Колада", День збору чорниці, в Німеччині - Фестиваль "Кельнські вогні", в Монголії - День Державного прапора, в Японії - День натто, на Багамських островах - День Незалежності, в Мавританії - День Збройних сил, в Малайзії - День народження губернатора Пінанга, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 10 липня, річниці та події

У 1878 році вперше на футбольному матчі в Лондоні пролунав свисток. Судити гру довірили поліцейському, і коли на полі виникла бійка, він, за звичкою, засвистів у свисток. Налякані гравці тут же заспокоїлися. З тих пір арбітри і користуються цим звучним "обладнанням". До речі, судді у футболі з'явилися в 1873 році. В їх обов'язки входило тільки стежити за часом і вирішувати суперечки на полі. Користувалися вони виключно голосовими командами і жестами. Вважалося, що справжній любитель футболу і якому за це не платять, буде кращим суддею. Таким арбітром був і Артур Конан Дойл - лікар і письменник, який придумав геніального сищика Шерлока Холмса.

10 липня 1962 року в США був виведений на орбіту перший у світі комерційний супутник зв'язку "Telstar-1". Проект розроблявся 2 роки, а запуск обійшовся в 6 мільйонів доларів. Кулястий супутник мав діаметр 88 см, живився від 3600 сонячних елементів і передавав телевізійний сигнал, телефонні, телеграфні і радіоповідомлення по всій території Землі. Перша телефонна розмова через супутник відбулася між тодішнім головою ради директорів компанії American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем і віце-президентом США Ліндоном Джонсоном. На орбіті "Telstar-1" пропрацював всього 7 місяців, але встиг забезпечити обмін відеотрансляціями між США і 16 європейськими країнами. Обладнання цього супутника дозволяло одночасно передавати або один телевізійний канал, або близько 500 телефонних дзвінків.

10 липня 2002 року на той час президент України Леонід Кучма підписав указ про інтеграцію нашої країни в НАТО. Так досі і "інтегруємося"…

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 липня вшановує пам'ять святого Сампсона. День ще назвали "Сеногноєм" - в цю пору часто йдуть проливні дощі, від яких суха скошена трава починає гнити. Інші назви свята: "Самсонов день", "День мандрівників".

Що сьогодні не можна робити

Не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо мандрівникам. Не варто скупитися, якщо подаєте милостиню. Вважається, що чим більше ви подасте в цей день, тим більше буде ваш прибуток.

Прикмети на 10 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Йде дощ - мокра погода протримається ще 7 тижнів;

Ясно - наступні 7 тижнів дощу не буде;

Купчасті хмари пливуть з півночі - до посухи, із заходу - до негоди.

Іменини 10 липня

Іменини у Георгія, Івана, Мартіна, Петра і Володимира.